Medaglia di bronzo di Luca Tomasoni ai campionati mondiali di Ski Alp

Ponte di Legno. Nuovo grande risultato per Luca Tomasoni, giovane atleta di sci alpinismo, originario di Bratto, nella prima prova di Coppa del Mondo, andata in scena nelle giornate dal 17 al 19 dicembre sulle nevi di Ponte di Legno. Luca è salito sul podio della Individual della categoria under20, corsa domenica 19, piazzandosi terzo dietro ai fratelli svizzeri Thomas e Robin Bussard. Questa Medaglia di bronzo si aggiunge per Luca all'oro e all'argento, ottenuti rispettivamente nella Vertical e nella Sprint, dei campionati italiani di ski alp disputati ad Andalo dal 3 al 5 dicembre. A festeggiare la giovane promessa, classe 2002, anche diversi amici provenienti da Castione. Dalla scorsa estate Luca è entrato a far parte del Centro sportivo ...

