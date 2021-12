Marani | «Simone Inzaghi s' è guadagnato una grande squadra e se la sta meritando»

(Di lunedì 20 dicembre 2021) FcInternews.it ha riportato la dichiarazione di Matteoa SkySport24 analizzando l’ultimo turno di campionato: “Calhanoglu sta facendo molto bene nell’Inter e sta mancando tanto, troppo al Milan. Ieri il Napoli ha meritato, al di là dell’episodio finale. In questo momento l‘Inter è un’armata, lo dicono i numeri. Impressione disolidità: è come se ci fosse il meglio di Conte e il meglio dis’èunae se la sta. A inizio 2022, calendario molto complicato dei nerazzurri. Aspettiamo gennaio, è presto per parlare di fuga. Anche perché ci sono due fattori esterni da tenere in considerazione: la Coppa d’Africa e il Covid”.

dell'episodio finale". Così Matteo Marani a SkySport24 analizzando l'ultimo turno di campionato. "In questo momento l'Inter è un'armata, lo dicono i numeri. Impressione di grande solidità: è come se c ...Sarà un mese terribile, Inzaghi dovrà alzare la voce Matteo Marani, ospite negli studi di Sky Sport durante l'edizione del Calcio è servito, ritiene che in questa Inter si intravede il lavoro sia di C ...