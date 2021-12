Klopp furioso con gli arbitri | «Non so che problema abbiano con me»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Jurgencontro l’arbitro Paul Tierney. Il Liverpool ha pareggiato 2-2 con il Tottenham, e il tecnico tedesco è diventato una furia implacabile per la mancata espulsione di Harry Kane che secondo lui “avrebbe potuto rompere la gamba di Andy Robertson”. Il calcio ha bisogno di‘oggettivi’, ha detto. Che poi ha aggiunto: “Non so cheglicon me”. “La partita avrebbe potuto essere completamente diversa con due decisioni chiave nel primo tempo”, ha detto. Al fischio finale, si è diretto verso Tierney puntandogli il dito in faccia: “Non ho problemi con nessun arbitro. Solo con te”. Poi dopo ha detto ai giornalisti: “Non ho davvero idea di quale sia il suocon me. Onestamente, non ne ho idea. Quello è ...