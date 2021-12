Il musicista dai due volti: dal maxi archivio pedofilo ai lavori socialmente utili. Il 49enne aveva un impiego in Comune con un bando per ... (Di lunedì 20 dicembre 2021) ANCONA - Il musicista arrestato per pedofilia informatica , collezionista di uno sterminato archivio di immagini proibite con bambini coinvolti in scene di sesso , tirava avanti con provvidenze ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 20 dicembre 2021) ANCONA - Ilarrestato per pedofilia informatica , collezionista di uno sterminatodi immagini proibite con bambini coinin scene di sesso , tirava avanti con provvidenze ...

