Esercito Myanmar: scoperte uccisioni di massa di civili (Di lunedì 20 dicembre 2021) È emerso da un’inchiesta della BBC che l’Esercito del Myanmar ha condotto una serie di uccisioni di massa di civili lo scorso luglio. Si tratterebbe di una sorta di punizione collettiva in riposta agli attacchi dei miliziani civili pro-democrazia locali. L’Esercito del Myanmar ha condotto delle uccisioni di massa? L’Esercito del Myanmar ha eseguito una Leggi su periodicodaily (Di lunedì 20 dicembre 2021) È emerso da un’inchiesta della BBC che l’delha condotto una serie dididilo scorso luglio. Si tratterebbe di una sorta di punizione collettiva in riposta agli attacchi dei milizianipro-democrazia locali. L’delha condotto delledi? L’delha eseguito una

Billa42_ : Esercito Myanmar: scoperte uccisioni di massa di civili - SaveMyanmarPeo2 : RT @BRATTOLIFRANCES: Massacro in Myanmar. L'esercito ha torturato e ucciso almeno 40 civili - BRATTOLIFRANCES : Massacro in Myanmar. L'esercito ha torturato e ucciso almeno 40 civili - andreastoolbox : Massacro in Myanmar. L'esercito ha torturato e ucciso almeno 40 civili - Rai News - SBerritta : Massacro in Myanmar. L'esercito ha torturato e ucciso almeno 40 civili -