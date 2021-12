Domenica In: Pierpaolo Pretelli Fa Flop! (Di lunedì 20 dicembre 2021) Nell’ultima diretta di Domenica In, non è stato più riproposto il gioco ‘Il Musichiere’. Pierpaolo Pretelli è stato quindi ‘riciclato’ come nuovo opinionista. Peccato che l’ex velino abbia fatto solo la bella statuina e abbia proferito solo poche parole. Un flop per il giovane di Maratea, che sembra non trovare il giusto ruolo in quel di Domenica in. Ecco tutto quello è successo! Domenica In: cosa ci sta a fare Pierpaolo Pretelli? Che ruolo ha Pierpaolo Pretelli in quel di Domenica In? Se lo sono chiesti in molti dopo che all’ex velino sono stati tolti sia il gioco telefonico che ‘Il Musichiere’. Il gioco telefonico è stato bocciato in men che non si dica, dopo solo due puntate. Il Musichiere invece, non è stato più ... Leggi su gossipnews.tv (Di lunedì 20 dicembre 2021) Nell’ultima diretta diIn, non è stato più riproposto il gioco ‘Il Musichiere’.è stato quindi ‘riciclato’ come nuovo opinionista. Peccato che l’ex velino abbia fatto solo la bella statuina e abbia proferito solo poche parole. Un flop per il giovane di Maratea, che sembra non trovare il giusto ruolo in quel diin. Ecco tutto quello è successo!In: cosa ci sta a fare? Che ruolo hain quel diIn? Se lo sono chiesti in molti dopo che all’ex velino sono stati tolti sia il gioco telefonico che ‘Il Musichiere’. Il gioco telefonico è stato bocciato in men che non si dica, dopo solo due puntate. Il Musichiere invece, non è stato più ...

