CorSport: Vlahovic non va mai sostituito. Deve uscire solo se lo chiede, solo se è a pezzi (Di lunedì 20 dicembre 2021) Dusan Vlahovic non va mai tolto dal campo. È un assioma, per Alberto Polverosi, che lo sottolinea sul Corriere dello Sport. Ieri l'attaccante della Fiorentina è stato sostituito, sul finire di Fiorentina-Sassuolo, dall'allenatore, Vincenzo Italiano. Il punteggio era sul 2-2. Uscendo dal campo, Vlahovic ha avuto da ridire nei confronti del tecnico: «Perché? Dobbiamo vincere». Polverosi scrive che la Fiorentina avrebbe potuto tranquillamente vincere il match. "Sono evidenti i meriti di Italiano che ieri ha sbagliato solo una mossa, la sostituzione anticipata di Vlahovic. Dusan non si toglie mai. Perché è il bomber e, come ha dimostrato anche contro il Sassuolo, trova sempre lo spunto decisivo, perché è il giocatore che si batte più di tutti, perché tiene palla, perché è determinante ...

