Caos Covid in casa Salernitana: la decisione dell’ASL per Udine! (Di lunedì 20 dicembre 2021) Secondo quanto riportato dall’ ANSA la Salernitana è stata fermata dalla propria ASL d’appartenenza e non partirà per Udine in serata, per alcuni casi di positività al Covid nel gruppo squadra. In attesa di altri tamponi molecolari sul resto della squadra, l’azienda sanitaria ha deciso di bloccare il trasferimento in Friuli, previsto con un volo di linea nel pomeriggio. Salernitana ASL Covid-19L’ufficialità in serata I tamponi molecolari sono stati effettuati su tutta la squadra e i risultati sono attesi in serata. Il che lascia ancora speranza per la partita contro l’Udinese. Nella migliore delle ipotesi, se non emergeranno altri casi che impediscono la trasferta, la Salernitana viaggerà per Udine domani mattina, a poche ore dal ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 20 dicembre 2021) Secondo quanto riportato dall’ ANSA laè stata fermata dalla propria ASL d’appartenenza e non partirà per Udine in serata, per alcuni casi di positività alnel gruppo squadra. In attesa di altri tamponi molecolari sul resto della squadra, l’azienda sanitaria ha deciso di bloccare il trasferimento in Friuli, previsto con un volo di linea nel pomeriggio.ASL-19L’ufficialità in serata I tamponi molecolari sono stati effettuati su tutta la squadra e i risultati sono attesi in serata. Il che lascia ancora speranza per la partita contro l’Udinese. Nella migliore delle ipotesi, se non emergeranno altri casi che impediscono la trasferta, laviaggerà per Udine domani mattina, a poche ore dal ...

