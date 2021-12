Calcio: Salernitana. Un giocatore positivo,Asl blocca partenza per Udine (Di lunedì 20 dicembre 2021) Tutta la rosa sottoposta a tamponi molecolari, in caso di risultati negativi domani squadra in volo per il Friuli SALERNO - Udinese - Salernitana a forte rischio rinvio, a causa di una positività al ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 20 dicembre 2021) Tutta la rosa sottoposta a tamponi molecolari, in caso di risultati negativi domani squadra in volo per il Friuli SALERNO -se -a forte rischio rinvio, a causa di una positività al ...

