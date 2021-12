Blanca | doppio appuntamento per il finale | quando va in onda

(Di lunedì 20 dicembre 2021), la fiction trasmessa su Rai Uno, con Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno, in occasione del granha deciso di raddoppiare: gli appuntamenti L’conraddoppia (Fonte: Instagram), la fiction di Rai Uno con Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno, ha ottenuto un vero e proprio successo. La serie è una via di mezzo tra genere romantico e noir. La fiction si avvicina al grane l’attesa cresce sempre più. I fan sono, infatti, curiosi di conoscere il destino della protagonista. Proprio per questo, la Rai ha deciso di raddoppiare l’. Per la felicità dei telespettatori straordinariamente il telefilm verrà trasmesso per ben due volte questa settimana. In tal modo sarà possibile concludere la serie ...

Credits photo: @RAI/LuxVidesu Rai1 sta per concludersi con unappuntamento. Stasera, 20 e domani 21 dicembre , la fiction saluta il pubblico con le ultime due puntate prima di scoprire se ci sarà una seconda ...... Centro Pugliese di Mar del Plata, Centro Marchigiano di Bahia, Associazione Famiglia ... HELL IN THE CAVE SPECIAL GUEST MASSIMO VENTURIELLOappuntamento prenatalizio con Hell in the Cave . ...Doppio appuntamento con Blanca: in onda lunedì 20 dicembre e martedì 21 dicembre gli ultimi episodi della stagione. Le anticipazioni della trama e il cast ...