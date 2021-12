Badminton | i ranking mondiali aggiornati Nessun azzurro tra i primi 100

(Di martedì 21 dicembre 2021) Lo scorso martedì 14 dicembre sono stati rilasciati idel, che però saranno rivisti dopo la conclusione dei2021, andato in scena a Huelva, in Spagna: poca gloria per l’Italia, che non annovera atleti tra i100 delle cinque classifiche. Andiamo a vedere dunque chi sono i numeri 1 al mondo ed in Italia nelle varie specialità e come si piazzano gli azzurri a livello internazionale nelle varie graduatorie. SINGOLARE MASCHILE 1 Viktor AXELSEN 116.779 2 Kento MOMOTA 112.210 3 Anders ANTONSEN 97.500 4 CHOU Tien Chen 92.682 5 Anthony Sinisuka GINTING 87.567 6 CHEN Long 84.400 7 LEE Zii Jia 78.080 8 Jonatan CHRISTIE 77.647 9 NG Ka Long Angus 69.370 10 Rasmus GEMKE 68.043 159 Fabio CAPONIO 13.444 247 Rosario MADDALONI 7.610 260 Giovanni TOTI ...

Advertising

OA_Sport : Badminton: la situazione del ranking mondiale alla fine del 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Badminton ranking

OA Sport

Il paese, rappresentato dalla Qatar Tennis, Squash andFederation (QTSBF), è uno degli ...precedenti e le cui bandiere popolano praticamente l'intera top - 50 (per non dire oltre) del...160 Fabio CAPONIO 12,614 / 34 224 Rosario MADDALONI 7,610 / 7 314 Giovanni TOTI 4,662 / 12 431 Enrico BARONI 2,737 / 11 846 Calle FREDHOLM 860 / 9 1337 Tonni ZHOU 320 / 4 1355 Nicolò VOLPI 290 / 3 ...Lo scorso martedì 14 dicembre sono stati rilasciati i ranking mondiali aggiornati del badminton, che però saranno rivisti dopo la conclusione dei Mondiali 2021, andato in scena a Huelva, in Spagna: po ...Pullela Gopichand, chief national coach, was pleasantly surprised by his protégé Kidambi Srikanth’s brilliant performance at the BWF World Badminton Championships which concluded in Huelva, Spain, on ...