Alessandro Basciano e Soleil Sorge, lui la provoca: “Almeno abbracciami”. Lei lo respinge e poi ironizza (Di lunedì 20 dicembre 2021) Alessandro Basciano è appena entrato nella Casa del Grande Fratello Vip e già sta creando scompiglio tra le concorrenti. Il nuovo gieffino si è confrontato con Soleil chiedendole con chi starebbe meglio tra le ragazze presenti, nel chiederle ha poi tentato un semi-approccio che Soleil ha declinato. Alessandro Baciano ha partecipato a diversi programmi di Mediaset, da Uomini&Donne a Temptation Island fin da subito ha detto di essere attratto principalmente da due donne nella Casa: Sophie Codegoni e Soleil Sorge. Alessandro Basciano chiede consiglio a Soleil Alessandro Basciano era nel letto accanto a Soleil e ha cominciato a farle delle domande: “Con chi ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 20 dicembre 2021)è appena entrato nella Casa del Grande Fratello Vip e già sta creando scompiglio tra le concorrenti. Il nuovo gieffino si è confrontato conchiedendole con chi starebbe meglio tra le ragazze presenti, nel chiederle ha poi tentato un semi-approccio cheha declinato.Baciano ha partecipato a diversi programmi di Mediaset, da Uomini&Donne a Temptation Island fin da subito ha detto di essere attratto principalmente da due donne nella Casa: Sophie Codegoni echiede consiglio aera nel letto accanto ae ha cominciato a farle delle domande: “Con chi ...

Advertising

GrandeFratello : Per la gioia delle nostre Vip, il parterre maschile si allarga: Alessandro Basciano è un nuovo concorrente di… - 361_magazine : Alessandro Basciano ha svelato chi gli piace dentro la casa di Cinecittà e il motivo della preferenza - ParliamoDiNews : Gf Vip 6, Alessandro Basciano confessa ad Alfonso Signorini quale Vippona preferisce (e perché) | Isa e Chia… - bianconerodoc10 : Dopo Eva Grimaldi, Federica Calemme e Alessandro Basciano, altri due nuovi ingressi nella Casa: a varcare la Porta… - Esagerataxxx : Non provate a paragonare Alessandro Basciano a Pierpaolo Pretelli per piacere. Proprio no. Questo è troppo per me.… -