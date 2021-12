Achille Lauro campione di solidarietà per i piccoli pazienti del Policlinico di San Donato

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Il cantante ha portato numerosi doni ai degenti del reparto di cardiochirurgia pediatrica e100mila dollari che saranno utilizzati per acquistare un’apparecchiatura diagnostica di ultima generazione

si trasforma in Babbo Natale per i bambini ricoverati al Policlinico di Milano, giocando e cantando con loro, ma soprattutto con una ricca donazione. La superstar italiana...Proprio come Babbo Natale (ma con camice azzurro e berretto), ieriha portato tanti regali e una ventata di allegria ai bambini ricoverati nel reparto di Cardiochirurgia Pediatrica del Policlinico San Donato di Milano. Ma il regalo più grande fatto ai ...Bellissimo gesto del cantante, che ha visitato il reparto di cardiochirurgia pediatrica del Policlinico San Donato e ha donato il ricavato di una sua performance.Achille Lauro fa una grande donazione, di 100mila dollari, ai bambini del Policlinico di Milano, con i quali ha passato la giornata di oggi.