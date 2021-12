50 proposte beauty per lei (Di lunedì 20 dicembre 2021) Quali sono i trend della bellezza per queste Feste? E cosa ci aspetta il prossimo anno? A rispondere a queste due domande è Pinterest, che come ogni anno ha stilato una lista con le ricerche fatte dagli italiani in tema di regali. Si inizia con la Generazione Z, sempre più attratta dal look retrò anni Settanta (ricerche in aumento di 39 volte) con fard e ombretti luminosi e tanto mascara per far risaltare le ciglia. Tra i Millennial la tendenza è il make-up soft glam (in aumento di 41 volte) che combina ombretti delicati e eyeliner colorati (in aumento di 14 volte). È poi la volta della Generazione X che ama prendersi cura della pelle (trattamenti in aumento di 6 volte) e cerca di ottenere look naturali con prodotti skincare e articoli di bellezza come l’ormai celebre Guasha (in aumento di tre volte). Per finire, tra i Baby Boomers aumentano le ricerche per il make-up delle ... Leggi su panorama (Di lunedì 20 dicembre 2021) Quali sono i trend della bellezza per queste Feste? E cosa ci aspetta il prossimo anno? A rispondere a queste due domande è Pinterest, che come ogni anno ha stilato una lista con le ricerche fatte dagli italiani in tema di regali. Si inizia con la Generazione Z, sempre più attratta dal look retrò anni Settanta (ricerche in aumento di 39 volte) con fard e ombretti luminosi e tanto mascara per far risaltare le ciglia. Tra i Millennial la tendenza è il make-up soft glam (in aumento di 41 volte) che combina ombretti delicati e eyeliner colorati (in aumento di 14 volte). È poi la volta della Generazione X che ama prendersi cura della pelle (trattamenti in aumento di 6 volte) e cerca di ottenere look naturali con prodotti skincare e articoli di bellezza come l’ormai celebre Guasha (in aumento di tre volte). Per finire, tra i Baby Boomers aumentano le ricerche per il make-up delle ...

Corriere : Un unico indirizzo web per accedere a tutti gli speciali del magazine: centinaia di proposte per tutti i gusti e le… - LaSaponaria : Su Ecocentrica Tessa Gelisio parla di regali di Natale ecobio e anche delle nostre Casette-lanterna ????… - tessagelisio : ???? #ChristmasGift Adoro il mio angolo dedicato al beauty! Trucchi e cosmetici rappresentano un debole per le donne:… - BeautyLuxury : La nostra proposta del giorno a tema #regali??: Un prodotto speciale per prenderci cura della nostra salute e di que… -

Ultime Notizie dalla rete : proposte beauty Regali solidali per la salute dei bambini ... Airc finanzia 39 progetti, anche con le proposte natalizie gourmet come le bottiglie di olio Evo ... Ricevi news e aggiornamenti sulle ultime tendenze beauty direttamente nella tua posta Iscriviti alla ...

Profumi, skincare e cura della barba. 30 idee regalo beauty per lui Il beauty maschile rappresenta infatti un business da 52 miliardi, con una crescita del 5% in tutto ... Panorama ha raccolto le più interessanti proposte degli ultimi mesi, dal classico - e per molti ...

50 proposte beauty per lei Panorama Natale 2021: i migliori cofanetti beauty da regalare Natale cofanetti beauty. Ce ne sono per tutti i gusti e per tutte le tasche, l'importante è saper scegliere quello giusto ...

Idee regalo Natale 2021 Napoli: cinque experience da non perdere A corto di idee per i regali di Natale? Ecco cinque proposte tutte made in Napoli e Campania. Otto categorie per otto giorni, cinque proposte a testa per un totale di 40 scelte. Siamo ...

... Airc finanzia 39 progetti, anche con lenatalizie gourmet come le bottiglie di olio Evo ... Ricevi news e aggiornamenti sulle ultime tendenzedirettamente nella tua posta Iscriviti alla ...Ilmaschile rappresenta infatti un business da 52 miliardi, con una crescita del 5% in tutto ... Panorama ha raccolto le più interessantidegli ultimi mesi, dal classico - e per molti ...Natale cofanetti beauty. Ce ne sono per tutti i gusti e per tutte le tasche, l'importante è saper scegliere quello giusto ...A corto di idee per i regali di Natale? Ecco cinque proposte tutte made in Napoli e Campania. Otto categorie per otto giorni, cinque proposte a testa per un totale di 40 scelte. Siamo ...