Ultime Notizie Roma del 19-12-2021 ore 10 | 10

(Di domenica 19 dicembre 2021)dailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione da parte di Francesco in studio il 23 dicembre cabina di regia per il codice per seduta da draghi arriva la stretta di Natale il governo lavora la riduzione dei tempi di durata del Green passa 5 mesi l’obbligo delle mascherine all’aperto anche in zona anche tampone nei luoghi affollati come le discoteche sul tavolo però si numeri sulla variante dovessero rivelarsi più preoccupanti del previsto Ci sono anche le ipotesi sul estensione dell’obbligo vaccinale secondo la giornata di ieri dei dati del Ministero della Salute sull’andamento della caldaia in Italia nelle24 ore si sono registrati 28064 nuovi casi a fronte di 697740 tamponi effettuati 123 i decessi sono tre le vittime del grave incidente sul lavoro avvenuto ieri mattina a Torino in via Genova dove è caduta una gru è morto ...