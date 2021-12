Scontro tra pro e no vax | insulti e spintoni tra medici a Roma

Advertising

ladyonorato : Quando gli argomenti seri mancano, parte il pensiero psichedelico… dimostrazione plastica gentilmente offerta dalla… - La7tv : #lariachetira Duro scontro tra l'europarlamentare @ladyonorato e il virologo @preglias: 'Evidente che anche con la… - peppiniellopz : RT @ladyonorato: Quando gli argomenti seri mancano, parte il pensiero psichedelico… dimostrazione plastica gentilmente offerta dalla giorna… - Stefano79105717 : @GFI65 Peccato che le abbiamo affrontate quasi tutte, senza perdere nessun scontro diretto tra l’altro, eccetto Laz… - sevenblog_it : Mrs. America ci riporta al confronto scontro tra i movimenti femministi e tradizionalisti negli Stati Uniti degli A… -

Ultime Notizie dalla rete : Scontro tra

Agenzia ANSA

DIRETTA SASSARI VARESE:RIPRESA E CROLLO Sassari Varese , partita in diretta dal PalaSerradimigni, va in scena alle ore ... diventata negli anni una classica e uno"speciale" anche per la ...Nzola e Tonelli, si rialzano i due calciatori. Bastoni la mette in mezzo da punizione, libera l'area Zurkowski. Reca per Provedel chiamato ad un rinvio complicato. Tonelli lungo per ...Diretta Alessandria Parma: streaming video tv, quote, formazioni e risultato live della partita, nella diciottesima giornata di Serie B.Sono volati insulti e qualche spintone. I no vax hanno urlato "Vergogna e mafiosi". Sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri Bagarre durante l’assemblea dell’Ordine dei medici a Roma ...