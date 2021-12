Sampdoria - Venezia 1-1 | partita | tabellino e dove vedere gli highlights

(Di domenica 19 dicembre 2021)termina 1-1, pareggio stretto per i blucerchiati che, dopo il vantaggio lampo di Gabbiadini, hanno avuto diverse occasioni per chiudere il discorso soprattutto a inizio ripresa con Thorsby che per due volte si è divorato il...

GENOVA - Lanon riesce a mettere ko il, che prende gol a inizio gara, evita di capitolare e poi pareggia nel finale. A Marassi finisce 1 - 1 tra i blucerchiati di D'Aversa, reduci dal successo ...Termina in parità lo scontro nella zona calda della classifica al Ferraris: 1 - 1 train una sfida carica di emozioni fino alla fine. Segna in avvio di gara Gabbiadini, al 1', con un tiro in scivolata su assist di Caputo. I blucerchiati vanno vicino al raddoppio più ...GENOVA (ITALPRESS) – Gara divertente fino all’ultimo e tante occasioni da una parte e dall’altra – soprattutto nei minuti finali – al Ferraris nell’1-1 tra Sampdoria e Venezia. Formazione di D’Aversa ...Finisce in parità al Ferraris tra Sampdoria e Venezia. Gabbiadini apre subito, Henry riequilibra quasi allo scadere. Tante, troppe chance sciupate dai padroni di casa e così alla ...