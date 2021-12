Peng Shuai nega tutto | “Mai detto di essere stata stuprata” VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 19 dicembre 2021)riappare inle accuse di stupro. Il Lianhe Zaobao, giornale di Singapore, ha pubblicato la versione integrale del, già in circolazione, in cui si vede per la prima volta la tennista cinese parlare dopo i recenti fatti che hanno preoccupato il mondo intero. Nel filmato parziale mostrato sui social infatti, si vedeva solamenteintenta a dialogare con Yao Ming, uno dei giocatori più amati nella storia dell’Nba. “Prima divoglio sottolineare una cosa estremamente importante: non ho maio scritto che qualcuno mi ha aggredito sessualmente. Voglio dirlo chiaramente” dice. In alto il filmato integrale pubblicato da Zaobao. SportFace.