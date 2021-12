Paolo Bonolis: Sonia è una fangirl! (Di domenica 19 dicembre 2021) Sonia Bruganelli, legata a Paolo Bonolis da molto tempo, sembra essere una fan sfegatata di un’attrice molto apprezzata a livello internazionale… chissà cosa ne pensa il marito? Paolo Bonolis, aka uno dei presentatori più amati di sempre e Sonia Bruganelli, imprenditrice, produttrice e da quest’anno opinionista del GF Vip, sono una coppia super affiatata. I due si sono sono incontrati nel 1997 e poi hanno scelto di coronare il loro Leggi su solodonna (Di domenica 19 dicembre 2021)Bruganelli, legata ada molto tempo, sembra essere una fan sfegatata di un’attrice molto apprezzata a livello internazionale… chissà cosa ne pensa il marito?, aka uno dei presentatori più amati di sempre eBruganelli, imprenditrice, produttrice e da quest’anno opinionista del GF Vip, sono una coppia super affiatata. I due si sono sono incontrati nel 1997 e poi hanno scelto di coronare il loro

Advertising

Sibsx3 : Me lo potevate dire che albe è il figlio di Paolo Bonolis #Amici21 - itselits : Il padre di sangiovanni è Paolo Bonolis ???????? #Amici21 - antjpatica : ma il papà di albe è paolo bonolis ????? #Amici21 - itcouldbeandie : Ma il padre di Albe è Paolo Bonolis #amici21 - dntfckitup : RT @Carlotta_Cor: Comunque io sono fermamente convinta che se Geronimo Stilton fosse una persona sarebbe Paolo Bonolis non so non è raziona… -