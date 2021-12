Incredibile record per Vlahovic | non accadeva da 60 anni!

(Di domenica 19 dicembre 2021) Dusanha segnato 33 gol in Serie A nel 2021. Manca ancora una partita da giocare al serbo che dunque, può ancora gonfiare la rete nell’anno solare. In particolare, il giovane attaccante, ha eguagliato il primato di Cristiano Ronaldo. Nessun giocatore è riuscito a far meglio negli ultimi 60 anni. Dusan, Fiorentina, Serie A Il ventunenne attaccante della Fiorentina fa già parlare molto di sé nonostante la giovane età. Molti club sono pronti a fare follie per lui ma al momento è la Fiorentina a godersi le sue giocate.

Advertising

WRicciardi : congratulazioni al governo del Regno Unito che dopo due anni di errori ha finalmente raggiunto il terribile record… - Samelkab : RT @CucchiRiccardo: Ho battuto ogni record di blocchi oggi. Ma ti pare possibile che ti insultino perché ti vaccini? Incredibile... - azierno : RT @CucchiRiccardo: Ho battuto ogni record di blocchi oggi. Ma ti pare possibile che ti insultino perché ti vaccini? Incredibile... - BarchettaG : RT @CucchiRiccardo: Ho battuto ogni record di blocchi oggi. Ma ti pare possibile che ti insultino perché ti vaccini? Incredibile... - the_mindflayer : RT @CucchiRiccardo: Ho battuto ogni record di blocchi oggi. Ma ti pare possibile che ti insultino perché ti vaccini? Incredibile... -

Ultime Notizie dalla rete : Incredibile record

Ilmeteo.net

...traguardo daraggiunto dal club di Londra: i 7000 gol nella massima serie. Infatti, come riportato da Opta , è Gabriel Martinelli , autore di una doppietta, ad aver regalato questo...La Fiorentina spreca qualcosa di: Bonaventura, Milenkovic, Quarta, Gonzalez. Il ... Prima Vlahovic buca Consigli e raggiunge Cristiano Ronaldo a quota 33 gol in un anno solare,...Il 2021 è stato un anno incredibile per l'Inter. Il club nerazzurro ha riconquistato lo Scudetto dopo 11 anni. Basterebbe questo per dipingere il nostro 2021: ma i nerazzurri non hanno semplicemente v ..."Ma è vero???" Arisa accoglie frastornata e felice la vittoria che ieri sera l'ha portata sul trono di Ballando con le stelle, il dance show di Rai1 condotto da Milly Carlucci che con la finale della ...