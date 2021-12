Il No vax malato di Covid-19 che vuole curarsi con l’ivermectina (e finisce in rianimazione) (Di domenica 19 dicembre 2021) Un anziano di 90 anni ha provato a curare Covid-19 con l’ivermectina, il farmaco antiparassitario usato in campo veterinario per i cavalli. Adesso è ricoverato in gravi condizioni nell’unità semi-intensiva della Pneumologia dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. I medici, racconta oggi il Gazzettino, gli hanno trovato in tasca una ricetta scritta a mano su un foglio a quadretti in cui si prescriveva una terapia composta da integratori, sciroppo e la famosa ivermectina. Nel foglio era indicato anche il riferimento a un medico padovano specializzato in rimedi naturali e olistici. «È una cosa a dir poco vergognosa. Una terapia del genere non ha portato alcun beneficio al paziente contagiato dal Covid e, anzi, potrebbe creare problemi molto seri per la sua salute – ha detto al quotidiano Francesco Benazzi, direttore generale dell’azienda ... Leggi su open.online (Di domenica 19 dicembre 2021) Un anziano di 90 anni ha provato a curare-19 con, il farmaco antiparassitario usato in campo veterinario per i cavalli. Adesso è ricoverato in gravi condizioni nell’unità semi-intensiva della Pneumologia dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. I medici, racconta oggi il Gazzettino, gli hanno trovato in tasca una ricetta scritta a mano su un foglio a quadretti in cui si prescriveva una terapia composta da integratori, sciroppo e la famosa ivermectina. Nel foglio era indicato anche il riferimento a un medico padovano specializzato in rimedi naturali e olistici. «È una cosa a dir poco vergognosa. Una terapia del genere non ha portato alcun beneficio al paziente contagiato dale, anzi, potrebbe creare problemi molto seri per la sua salute – ha detto al quotidiano Francesco Benazzi, direttore generale dell’azienda ...

