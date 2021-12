Freccette | World Darts Championship 2022 | Bunting e Sherrock subito fuori | bene Clayton

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Giornata di sorprese al, che ha visto un’altra doppia sessione andare in scena all’Alexandra Palace di Londra. Nell’ultimo match del pomeriggio infatti è stato eliminato Stephenall’esordio dopo la semifinale raggiunta lo scorso anno: ad eliminare la testa di serie numero 16 è stato Ross Smith, che si è imposto al tiebreak del quinto e decisivo set al termine di un match deciso da pochissime frecce. Prestazione davvero sottotono per, che ha forse avvertito la tensione delle aspettative dopo il cammino incredibile dello scorso anno. IL TABELLONE COMPLETO E AGGIORNATO: PROGRAMMA, ORARI, TV E STREAMING IL SITO UFFICIALE DEL TORNEO IL MONTEPREMI ...

Altra giornata di grande spettacolo all'Alexandra Palace di Londra per il World Darts Championship 2022, il mondiale di freccette giunto alla sua terza giornata di incontri. Nella sessione pomeridiana è arrivata quella che è probabilmente la più grande sorpresa del torneo: ...Freccette, World Darts Championship 2022: i risultati di domenica 19 dicembre, subito fuori Stephen Bunting e Fallon Sherrock ...Freccette, World Darts Championship 2022: i risultati di sabato 18 dicembre, Michael van Gerwen al terzo turno senza impressionare ...