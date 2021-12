Fiorentina - Sassuolo 2 - 2 | un tempo per uno e spettacolo al Franchi Vlahovic raggiunge Ronaldo per i gol fatti in un anno

Advertising

SuperSportBlitz : #SerieA - Goal Alert: Fiorentina 0-2* Sassuolo *(Frattesi 37’) #SSFootball - Gazzetta_it : Gol! Fiorentina - Sassuolo 2-2, rete di Torreira L. (FIO) - SuperSportBlitz : #SerieA - Result: Fiorentina 2-2 Sassuolo #SSFootball - infoitsport : Bel gioco e coraggio, Fiorentina-Sassuolo spot contro i risultatisti. Vlahovic travolgente, poi litiga con Italiano - infoitsport : Fiorentina-Sassuolo 2-2: Vlahovic e Torreria rispondono a Scamacca e Frattesi -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Sassuolo

Un tempo per uno, quantomeno in termini di gol, con un 2 - 2 finale, specchio delle virtù e dei limiti di. Squadra votate all'attacco, ma anche dotate di pause difensive inquietanti. Scamacca e Frattesi per gli emiliani, il solito e Torreira , in gol per la prima volta coi viola, le ......00 Cosenza - Pisa 0 - 2 16:15 Frosinone - SPAL 4 - 0 VOLLEY - SERIE A1 FEMMINILE 17:00 Vallefoglia - Monza 0 - 3 Visualizza Serie A1 femminile CALCIO - SERIE A 12:302 - 2 15:00 ...La partita della 18esima giornata del campionato di Serie A tra Fiorentina e Sassuolo ha regalato tante indicazioni, la sfida si è conclusa sul risultato di 2-2, doppio vantaggio degli ospiti con i ...Il capitano viola salterà per squalifica la gara contro i gialloblù di Tudor in programma mercoledì alle 18,30 Assenza importante per la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che mercoledì affronterà l’Hel ...