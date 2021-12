"Evidentemente non piace". Arisa scatena un terremoto in Rai: clamorosa accusa da Amadeus, un grosso caso (Di domenica 19 dicembre 2021) All'ultima puntata di Ballando con le Stelle, lo show condotto da Milly Carlucci in onda su Rai 1, esplode una polemica che fa tremare Viale Mazzini. Già, tutto in Rai. Ad accendere la miccia è Arisa, vincitrice della finale di ieri sera, sabato 18 dicembre, insieme a Vito Coppola grazie a un valzer sulle note del brano La casa dell'amore possibile (e, tra i due, la passione continua a crescere). Ma il ballo, con la polemica, non c'entra. Il punto è che al momento della votazione Selvaggia Lucarelli fa una domanda che per Rosalba Pippa si trasforma in una sorta di assist: "Quante volte hai partecipato a Sanremo, tredici?". Ed ecco che Arisa replica con queste parole: "No, otto. Ma io sarei andata anche quest'anno". E Selvaggia: "Come mai? Non mi dire che hai fatto la fine dei Jalisse?". Ed ecco che la cantante lucana sgancia la sua bombetta: ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 dicembre 2021) All'ultima puntata di Ballando con le Stelle, lo show condotto da Milly Carlucci in onda su Rai 1, esplode una polemica che fa tremare Viale Mazzini. Già, tutto in Rai. Ad accendere la miccia è, vincitrice della finale di ieri sera, sabato 18 dicembre, insieme a Vito Coppola grazie a un valzer sulle note del brano La casa dell'amore possibile (e, tra i due, la passione continua a crescere). Ma il ballo, con la polemica, non c'entra. Il punto è che al momento della votazione Selvaggia Lucarelli fa una domanda che per Rosalba Pippa si trasforma in una sorta di assist: "Quante volte hai partecipato a Sanremo, tredici?". Ed ecco chereplica con queste parole: "No, otto. Ma io sarei andata anche quest'anno". E Selvaggia: "Come mai? Non mi dire che hai fatto la fine dei Jalisse?". Ed ecco che la cantante lucana sgancia la sua bombetta: ...

