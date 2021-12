Ciclocross | Coppa del Mondo | Michael Vanthourenhout trionfa a Namur | battuto Pidcock

Leggi su oasport

(Di domenica 19 dicembre 2021)Vanthournehout si impone nella tappa di, centrando la prima vittoria stagionale e seconda in carriera indeltra gli elite. Il belga riesce finalmente a tagliare il traguardo davanti a tutti dopo essere salito sul podio per ben sei volte sui nove eventi a cui ha preso parte in stagione. Grande emozione per lui dopo la linea d’arrivo che rincorreva questa vittoria da oltre un anno. Azione decisiva arrivata nel penultimo giro quando riesce a rispondere al secondo tentativo di rimonta di Tomin due giorni, riprendendolo e staccandolo anche grazie ad una scivolata del britannico in uno dei tratti più insidiosi del tracciato vallone.chiude la gara al secondo posto, salendo sul podio per la terza volta in tre gare consecutive. Sull’ultimo gradino ...