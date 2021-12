Cagliari, furia Capozucca e rivoluzione a gennaio: i possibili partenti (Di domenica 19 dicembre 2021) Una sconfitta pesantissima, che affossa ulteriormente i rossoblù. Il Cagliari, nella diciottesima giornata di Serie A, Leggi su today (Di domenica 19 dicembre 2021) Una sconfitta pesantissima, che affossa ulteriormente i rossoblù. Il, nella diciottesima giornata di Serie A,

Advertising

TMW_radio : #Primepagine?? ??Poker Mou, furia Gasp ??Morata trascina la Juve ??Cagliari alla deriva ??Goggia stratosferica ????… - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: QUI CAGLIARI - Furia Capozucca: 'Alcuni giocatori non degni di indossare questa maglia, non devono più giocare con noi.… - TUTTOJUVE_COM : QUI CAGLIARI - Furia Capozucca: 'Alcuni giocatori non degni di indossare questa maglia, non devono più giocare con… - serieAnews_com : #SerieA, furia social dei tifosi del #Cagliari contro #Mazzarri. - infoitsport : Calciomercato Cagliari / Mazzarri è una furia: cambia idea e stravolge tutto -