Ballando | Morgan perde e si scaglia contro i giudici | ' Andreste licenziati Voi rubate lo stipendio'

(Di domenica 19 dicembre 2021)furioso per la sconfitta in finale acon le Stelle, sbottala giuria (in primis Selvaggia Lucarelli e Mariotto) ma viene mandato a posto da Milly Carlucci , che smonta subito la ...

infoitcultura : Ballando con le Stelle 2021, vince Arisa ma è polemica sui social. Morgan attacca la giuria - Foto - DeirdreMayf : @Ballando_Rai Non erano la mia coppia di ballo preferita, riconosco simpatia e bravura ad Arisa e sintonia con Vito… - UrbimanoOrbi : @milly_carlucci @ARISA_OFFICIAL @Vito__Coppola @Ballando_Rai La vera rivelazione con i piedi è MORGAN! - SilvaZupancic : @Ballando_Rai @InArteMorgan @aletripoli87 Morgan ha dato un vero valore aggiunto intelettuale a questa edizione di ballando - CinziaMarongiu : A #BallandoConLeStelle vince Arisa ma a trionfare è Morgan, nonostante le aperte ostilità di parte della giuria. La… -

con le Stelle,perde le staffe L'ex dei Bluvertigo, che dopo la furiosa lite con Selvaggia Lucarelli, era riuscito a mantenere la calma per tutte queste puntate dello show, non si ...La Salerno è stata battuta, così come, che non l'ha presa bene e si è scagliato contro Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto . Arisa vincecon le Stelle: la classifica finale Nella ...Morgan furioso per la sconfitta in finale a Ballando con le Stelle, sbotta contro la giuria (in primis Selvaggia Lucarelli e Mariotto) ma viene mandato a posto da Milly Carlucci, che smonta subito la.Ieri sera è andata in onda la finale di Ballando con le stelle, chi è stato il vincitore: a trionfare la coppia Arisa e Vito Coppola ...