Atletico Madrid | volano gli stracci | lite tra Suarez e Simeone

(Di domenica 19 dicembre 2021) Periodo da dimenticare in casa, il rendimento in Liga spagnola non può essere considerato all’altezza. Nell’ultima partita è arrivata una brutta sconfitta sul campo del Siviglia, si tratta della terza consecutiva. Si è registrato un pesantissimo battibecco tra l’attaccantee l’allenatore. Il Pistolero è stato sostituito dopo 57 minuti e sul risultato di 1-1, l’ex Barcellona non ha gradito il cambio. “Pezzo di m…., sempre uguale”, ha dettomentre usciva dal campo. L’attaccante non ha salutato l’allenatore e ha lanciato i parastinchi. Non è da escludere un provvedimento da parte del Cholo. L'articolo CalcioWeb.

La fotografia perfetta del brutto periodo attraversato dall'e pure dal suo numero 9, che non segna dal 7 novembre contro il Valencia. Fra campionato e Champions, sono in tutto sette ......e Frattesi nel primo tempo illudono soltano Dionisi che nella ripresa viene recuperato prima dal solito mancino implacabile del bomber viola e poi dal tocco sotto porta dell'ex, prima ...Non è un buon momento per l’Atletico Madrid in Liga spagnola. I Colchoneros sono reduci reduci da tre sconfitte consecutive e sono scivolati in quinta posizione. Nell’ultima partita è arrivata una bru ...Clima teso in casa dei Colchoneros, sconfitti a Siviglia. Ma a tenere banco è anche l'insulto al momento del cambio rivolto dall'ex Barcellona al proprio allenatore ...