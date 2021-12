Alex Belli contro Alessandro Basciano: “Sei un copia e incolla”, lo sfogo dell’ex del GF Vip (Di domenica 19 dicembre 2021) Il man del game tuona contro Alessandro Basciano reputandolo un “copia e incolla” dell’originale. Ecco cosa è successo poco fa su Twitter che porta una sola firma: AB – Alex Belli. Alex Belli contro Basciano: “Sei un copia e incolla” Secondo Alex Belli il nuovo ingresso del Grande Fratello Vip sarebbe solo una sua copia.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 19 dicembre 2021) Il man del game tuonareputandolo un “” dell’originale. Ecco cosa è successo poco fa su Twitter che porta una sola firma: AB –: “Sei un” Secondoil nuovo ingresso del Grande Fratello Vip sarebbe solo una sua.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

MediasetPlay : Direttamente dalla Casa di #GFVIP, oggi a #Verissimo, dalle 16.50 su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity,… - Lucacasadelgf : RT @regno_disoleil: Ma Alex belli ha dei problemi seri #gfvip - yunedit : RT @vvvaaallliiii: IGNORATE ALEX BELLI PER CARITÀ #gfvip - vvvaaallliiii : IGNORATE ALEX BELLI PER CARITÀ #gfvip - chiara_sciuto : RT @ilCassandro: Per la veglia in memoria di Alex Belli delle 18:00 qualcuno che abbia la voglia di partorire un Alex Belli once said c’è?… -