Vlahovic-Juve, un secondo attaccante si inserisce: il piano di Cherubini (Di sabato 18 dicembre 2021) La Juventus ha bisogno di un attaccante e non molla l’idea di portare Vlahovic a Torino; ecco la nuova idea della società bianconera. Vlahovic (Getty Images)Allegri, dopo quattro mesi di stagione, ha capito quanto pesa l’assenza di Cristiano Ronaldo; senza il portoghese, tornato al Manchester United, la Juventus fatica tremendamente a trovare la via della rete. Tolto Dybala, l’unico in grado di accendere il reparto offensivo, gli altri attaccanti stanno deludendo le aspettative. Proprio per questo, la società bianconera vuole intervenire sul mercato con l’obiettivo di regalare al tecnico un centravanti che possa cambiare le ambizioni del club (nella seconda metà di stagione entrerà in gioco la coppa Italia e tornerà la Champions League). Negli ultimi giorni, per rinforzare l’attacco, il nome più caldo ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 18 dicembre 2021) Lantus ha bisogno di une non molla l’idea di portarea Torino; ecco la nuova idea della società bianconera.(Getty Images)Allegri, dopo quattro mesi di stagione, ha capito quanto pesa l’assenza di Cristiano Ronaldo; senza il portoghese, tornato al Manchester United, lantus fatica tremendamente a trovare la via della rete. Tolto Dybala, l’unico in grado di accendere il reparto offensivo, gli altri attaccanti stanno deludendo le aspettative. Proprio per questo, la società bianconera vuole intervenire sul mercato con l’obiettivo di regalare al tecnico un centravanti che possa cambiare le ambizioni del club (nella seconda metà di stagione entrerà in gioco la coppa Italia e tornerà la Champions League). Negli ultimi giorni, per rinforzare l’attacco, il nome più caldo ...

Ultime Notizie dalla rete : Vlahovic Juve Ezio Greggio: 'È dura, solo Allegri può risolvere la stagione. Sogno Vlahovic' A bruciapelo: pereferirebbe Pogba o Vlahovic? "Vlahovic tutta la vita. Ma in questo momento, al di ... Mi viene da ridere: la Juve, essendo la più amata e odiata d'Italia, diventa comoda per fare gli ...

Inter, Milan e Juve sul gioiello dell'Udinese: tifoserie in fermento Beto, tutti i giudizi dei fan di Inter, Milan e Juve L'interesse delle grandi per Beto , ovviamente,... 'E se prendessimo subito Beto dall 'Udinese prima che diventi incomprabile tipo Vlahovic ?'. Zep ...

Vlahovic Juve, nuovo spiraglio: girare Scamacca alla Fiorentina Juventus News 24 Dalla Spagna: niente riscatto Juve per Morata, i bianconeri puntano su altri attaccanti I colleghi spagnoli sono sicuri: la Juventus non riscatterà Alvaro Morata dall'Atletico Madrid a fine stagione per 35 milioni di euro. Secondo quanto riportato dal portale ...

Vlahovic-Juve, nuovo spiraglio: girare Scamacca alla Fiorentina Vlahovic Juve, nuovo spiraglio: girare Scamacca alla Fiorentina. Così i bianconeri potrebbero abbattere la richiesta viola La Juventus si sta scervellando per trovare un modo di portare Dusan Vlahovic ...

