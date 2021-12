Tragedia del lavoro a Torino | crollano a terra due gru | 3 morti e vari feriti

Advertising

WRicciardi : congratulazioni al governo del Regno Unito che dopo due anni di errori ha finalmente raggiunto il terribile record… - DPCgov : #Esplosione #Ravanusa 'Ci troviamo di fronte a una tragedia e ci attendono ancora ore di delicate operazioni di ric… - ignaziocorrao : Esplode una bombola di #gas e crolla una #palazzina a #Ravanusa, nell'Agrigentino. Coinvolte anche le #palazzine li… - mariopaps : Tragedia a Soccavo, zone periferica di Napoli, dove un bimbo di 2 mesi è morto soffocato e sulla cui morte è stata … - GDS_it : Tragedia sfiorata a Palermo. Un #balcone pericolante si è distaccato ed è parzialmente venuto giù in… -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia del

Crolla una gru su un palazzo a Torino : lasi è consumata questa mattina, sabato 18 dicembre, in via Genova. Il primo bilancio parla ... finendo contro un palazzo all'altezzacivico 107. ...I vigilifuoco stanno cercando di spostare le macerie e la gru per recuperare le persone rimaste coinvolte e liberare la strada. L'edifico rimasto travolto dalla gru non avrebbe riportato danni, ...Tragedia, questa mattina, a Torino. Una gru, utilizzata in un cantiere edile, è crollata – intorno alle 10:00 – in via Genova, all’altezza del civico 107: il bilancio è di due morti, entrambi operai, ...Eboli, ancora danni legati al maltempo: a causa del vento cadono palo e un tetto al mercato settimanale. Che cosa è successo, oggi 18 dicembre ...