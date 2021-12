Roma, troppa folla in centro: scatta la chiusura (Di sabato 18 dicembre 2021) Roma, troppa folla nella centralissima via del Corso. I poliziotti sul posto hanno chiuso la strada dello shopping nel cuore della Capitale all’altezza di piazza del Popolo intorno alle 17,45 per far defluire le persone e scongiurare gli assembramenti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 18 dicembre 2021)nella centralissima via del Corso. I poliziotti sul posto hanno chiuso la strada dello shopping nel cuore della Capitale all’altezza di piazza del Popolo intorno alle 17,45 per far defluire le persone e scongiurare gli assembramenti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

Rvaticanaitalia : Ora in onda il Mondo alla Radio, Benaglia @FIMCislStampa: Troppe #delocalizzazioni, servono norme chiare, troppa in… - rep_roma : Covid, troppa folla nel centro di Roma: chiuso e riaperto tratto via del Corso [aggiornamento delle 19:07] - lciucciovino : RT @Adnkronos: #Roma, troppa folla in centro: le misure. #ultimora - fisco24_info : Roma, troppa folla in centro: scatta la chiusura: La misura riguarda, solo temporaneamente, via del Corso all'altez… - italiaserait : Roma, troppa folla in centro: scatta la chiusura -