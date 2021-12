Prova ad aprire con una flex una bomba. Muore 78enne a Pordenone (Di sabato 18 dicembre 2021) Un uomo, di 78 anni, è morto in un’esplosione avvenuta questa mattina, attorno alle 10.30, nella sua abitazione a Pordenone, dove si è verificata un’esplosione. Secondo una ricostruzione, l’anziano si trovava nel capanno situato nel giardino di casa e stava armeggiando con un residuato bellico. L’uomo stava Provando ad aprire l’ordigno con una flex quando l’ordigno gli è esploso tra le mani, uccidendolo all’istante.Sul posto sono giunti personale sanitario, Vigili del fuoco e agenti della Questura cittadina che hanno richiesto l’intervento degli artificieri di Trieste perché bonifichino la zona.Gli investigatori stanno cercando di individuare la provenienza dell’ordigno ed eventuali responsabilità di terzi. Leggi su udine20 (Di sabato 18 dicembre 2021) Un uomo, di 78 anni, è morto in un’esplosione avvenuta questa mattina, attorno alle 10.30, nella sua abitazione a, dove si è verificata un’esplosione. Secondo una ricostruzione, l’anziano si trovava nel capanno situato nel giardino di casa e stava armeggiando con un residuato bellico. L’uomo stavando adl’ordigno con unaquando l’ordigno gli è esploso tra le mani, uccidendolo all’istante.Sul posto sono giunti personale sanitario, Vigili del fuoco e agenti della Questura cittadina che hanno richiesto l’intervento degli artificieri di Trieste perché bonifichino la zona.Gli investigatori stanno cercando di individuare la provenienza dell’ordigno ed eventuali responsabilità di terzi.

