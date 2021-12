Pensioni anticipate 2022 l’editoriale: I sindacati devono alzare la posta (Di sabato 18 dicembre 2021) Lo sciopero generale proclamato da CGIL e UIL è andato molto bene. L’alta partecipazione dei lavoratori soprattutto tra i metalmeccanici e la massiccia presenza nelle cinque piazze italiane ha dimostrato una volta di più che quando il sindacato vuole riesce a mobilitare le piazze. Pur senza la presenza della CISL, nonostante le critiche di alcuni partiti e il silenzio di altri le OO.SS. hanno saputo organizzare manifestazioni molto partecipate dove la proposta si è unita alla protesta ma sempre nell’ambito della legalità e senza mai trascendere in scene di violenza. Pensioni anticipate 2022: i sindacati hanno sbagliato i tempi? Detto questo, rimango sempre più convinto che siano stati sbagliati i tempi e siano stati troppi gli argomenti messi sul tappeto. La determinazione che le OO.SS. hanno ... Leggi su pensionipertutti (Di sabato 18 dicembre 2021) Lo sciopero generale proclamato da CGIL e UIL è andato molto bene. L’alta partecipazione dei lavoratori soprattutto tra i metalmeccanici e la massiccia presenza nelle cinque piazze italiane ha dimostrato una volta di più che quando il sindacato vuole riesce a mobilitare le piazze. Pur senza la presenza della CISL, nonostante le critiche di alcuni partiti e il silenzio di altri le OO.SS. hanno saputo organizzare manifestazioni molto partecipate dove la prosi è unita alla protesta ma sempre nell’ambito della legalità e senza mai trascendere in scene di violenza.: ihanno sbagliato i tempi? Detto questo, rimango sempre più convinto che siano stati sbagliati i tempi e siano stati troppi gli argomenti messi sul tappeto. La determinazione che le OO.SS. hanno ...

Advertising

AdiraiIt : #Economia #NewsPensioni #Opzionedonna News sulle Pensioni anticipate per tutti, opzione donna a 58 anni, cosa… - infoitinterno : Pensioni gennaio 2022 anticipate, ecco chi le riceverà prima - businessonlinei : Le 5 formule allo studio per le pensioni anticipate nel 2022 - AdiraiIt : #Economia #NewsPensioni #Opzionedonna News sulle Pensioni anticipate per tutti, opzione donna a 58 anni, cosa… - LucaBellinzona : @LorenzoChidini Allora diciamolo chiaramente: per garantire pensioni anticipate a tutti, pensioni superiori a quant… -