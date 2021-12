Omicron, sul Regno Unito si allunga l’ombra di un nuovo lockdown: Johnson pronto al “Piano C” (Di sabato 18 dicembre 2021) C’è anche il lockdown tra le misure che il governo britannico potrebbe dover assumere per contrastare il diffondersi della variante Omicron e l’aumento esponenziale dei contagi. A rivelarlo è la stampa locale, che dedica al tema del “Piano C” di Boris Johnson diversi retroscena, partendo dal dato estremamente allarmante del numero quotidiano di nuovi casi: ieri sono stati 93.045, con 111 decessi. La variante Omicron e lo spettro di un nuovo lockdown Secondo il Financial Times, Johnson avrebbe sul tavolo una serie di opzioni, previste nel cosiddetto Piano C, che vanno da una serie di «moderate linee guida» per «spingere» le persone a seguire le regole, «fino al lockdown». Secondo il quotidiano finanziario, ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 18 dicembre 2021) C’è anche iltra le misure che il governo britannico potrebbe dover assumere per contrastare il diffondersi della variantee l’aumento esponenziale dei contagi. A rivelarlo è la stampa locale, che dedica al tema del “C” di Borisdiversi retroscena, partendo dal dato estremamente allarmante del numero quotidiano di nuovi casi: ieri sono stati 93.045, con 111 decessi. La variantee lo spettro di unSecondo il Financial Times,avrebbe sul tavolo una serie di opzioni, previste nel cosiddettoC, che vanno da una serie di «moderate linee guida» per «spingere» le persone a seguire le regole, «fino al». Secondo il quotidiano finanziario, ...

