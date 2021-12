Migranti: legali Lucano, 'povertà non certo solo apparente, faremo appello' (Di sabato 18 dicembre 2021) Milano, 18 dic. (Adnkronos) - "Dopo la lettura approfondita delle motivazioni della sentenza di condanna siamo ancora più convinti della innocenza di Mimmo Lucano. Queste infatti contrastano con le evidenze processuali emerse in un dibattimento durato oltre due anni". Lo affermano Giuliano Pisapia e Andrea Daqua, legali di Mimmo Lucano, commentando le motivazioni della sentenza di condanna dell'ex sindaco di Riace contro le quale presenteranno ricorso in appello. "I giudici, in contrasto anche con una sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione sull'uso delle intercettazioni telefoniche, negano la verità sulla stato di povertà dell'ex sindaco di Riace, confermata invece da tutti i testimoni e le acquisizioni documentali. Va anche ricordato come Lucano in numerose occasioni abbia ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 dicembre 2021) Milano, 18 dic. (Adnkronos) - "Dopo la lettura approfondita delle motivazioni della sentenza di condanna siamo ancora più convinti della innocenza di Mimmo. Queste infatti contrastano con le evidenze processuali emerse in un dibattimento durato oltre due anni". Lo affermano Giuliano Pisapia e Andrea Daqua,di Mimmo, commentando le motivazioni della sentenza di condanna dell'ex sindaco di Riace contro le quale presenteranno ricorso in. "I giudici, in contrasto anche con una sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione sull'uso delle intercettazioni telefoniche, negano la verità sulla stato didell'ex sindaco di Riace, confermata invece da tutti i testimoni e le acquisizioni documentali. Va anche ricordato comein numerose occasioni abbia ...

