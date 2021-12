LIVE Sci di fondo, Sprint Dresda 2021 in DIRETTA: avanza Laurent, out Monsorno e Brocard; bene Pellegrino ed Hellweger (Di sabato 18 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.07 Per le qualificazioni è tutto, appuntamento tra 20 minuti circa per le fasi finali maschile e femminile! 11.04 Michael Hellweger sarà impegnato invece nella terza batteria (alle 12:06) con Lucas Chavanat, Gleb Retivykh, Renaud Jay, Lauri Vuorinen e James Clugnet. 11.02 Federico Pellegrino è nella seconda batteria, che prenderà il via alle 12:01, con Andrew Young, Marcus Grate, Thomas Helland Larsen, Vili Crv e Juuso Haarala. 10.59 E a breve sapremo chi affronteranno Pellegrino ed Hellweger nelle batterie. 10.57 Ricordiamo che la fase finale inizierà alle 11:30 con le prime batterie femminili. 10.55 Nessun cambiamento, tiene la 30esima posizione Logan Hanneman. 10.54 Traguardo raggiunto anche per il ceco Crv, che ha di fatto eliminato ... Leggi su oasport (Di sabato 18 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.07 Per le qualificazioni è tutto, appuntamento tra 20 minuti circa per le fasi finali maschile e femminile! 11.04 Michaelsarà impegnato invece nella terza batteria (alle 12:06) con Lucas Chavanat, Gleb Retivykh, Renaud Jay, Lauri Vuorinen e James Clugnet. 11.02 Federicoè nella seconda batteria, che prenderà il via alle 12:01, con Andrew Young, Marcus Grate, Thomas Helland Larsen, Vili Crv e Juuso Haarala. 10.59 E a breve sapremo chi affronterannoednelle batterie. 10.57 Ricordiamo che la fase finale inizierà alle 11:30 con le prime batterie femminili. 10.55 Nessun cambiamento, tiene la 30esima posizione Logan Hanneman. 10.54 Traguardo raggiunto anche per il ceco Crv, che ha di fatto eliminato ...

Matt_Orlandi : DIRETTA LIVE Discesa libera #ValdIsere 2021, sci alpino femminile @_SuperNews_ #FISAlpine - zazoomblog : LIVE – Sci alpino discesa libera femminile Val d’Isere 2021: aggiornamenti in DIRETTA - #alpino #discesa #libera… - zazoomblog : LIVE Sci di fondo Sprint Dresda 2021 in DIRETTA: Federico Pellegrino per svoltare. Si parte alle 9.00 - #fondo… - zazoomblog : LIVE – Sci alpino discesa libera maschile Val Gardena 2021: aggiornamenti in DIRETTA - #alpino #discesa #libera… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Discesa Val d’Isere in DIRETTA: pettorali di partenza. Sofia Goggia n.7: via alle 10.30 - #alpino… -