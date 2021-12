LIVE Sci alpino, Discesa Val Gardena 2021 in DIRETTA: Dominik Paris 4° nella gara delle sorprese. Vince Bennett, fuori Kilde (Di sabato 18 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA gara: Vince Bennett, Paris 4° 13.55: Per oggi è tutto. L’appuntamento è per il gigante di Val Badia domani mattina. Grazie per averci seguito, buona giornata! 13.54: Questa la classifica della Coppa del Mondo al momento: 1 ODERMATT Marco SUI 453 2 MAYER Matthias AUT 405 3 Kilde Aleksander Aamodt NOR 329 4 KRIECHMAYR Vincent AUT 277 5 FEUZ Beat SUI 255 6 PINTURAULT Alexis FRA 205 7 Paris Dominik ITA 174 8 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 137 9 SANDER Andreas GER 135 10 HINTERMANN Niels SUI 131 13.51: Questa la classifica provvisoria della Coppa del Mondo di Discesa libera: 1 MAYER Matthias AUT 198 2 FEUZ Beat SUI 165 3 KRIECHMAYR ... Leggi su oasport (Di sabato 18 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA4° 13.55: Per oggi è tutto. L’appuntamento è per il gigante di Val Badia domani mattina. Grazie per averci seguito, buona giornata! 13.54: Questa la classifica della Coppa del Mondo al momento: 1 ODERMATT Marco SUI 453 2 MAYER Matthias AUT 405 3Aleksander Aamodt NOR 329 4 KRIECHMAYRnt AUT 277 5 FEUZ Beat SUI 255 6 PINTURAULT Alexis FRA 205 7ITA 174 8 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 137 9 SANDER Andreas GER 135 10 HINTERMANN Niels SUI 131 13.51: Questa la classifica provvisoria della Coppa del Mondo dilibera: 1 MAYER Matthias AUT 198 2 FEUZ Beat SUI 165 3 KRIECHMAYR ...

