Indossa un perizoma rosso al posto della mascherina: cacciato dall'aereo - VIDEO (Di sabato 18 dicembre 2021) Un uomo della Florida che Indossava un perizoma rosso al posto della mascherina è stato costretto a scendere da un aereo della United Airlines mercoledì scorso prima del decollo del velivolo che da Fort... Leggi su feedpress.me (Di sabato 18 dicembre 2021) Un uomoFlorida cheva unalè stato costretto a scendere da unUnited Airlines mercoledì scorso prima del decollo del velivolo che da Fort...

Advertising

LucailCasa : Indossa un perizoma al posto della mascherina: cacciato dall’aereo. Alcuni passeggeri scendono con lui in segno di… - Sandro_sr74 : Questa gente è da tso immediato ?????. Indossa un perizoma rosso al posto della mascherina: cacciato dall'aereo - GazzettaDelSud : ?? VIDEO VIRALE ???????????? | Il 38enne Adam Jenne ha agito in segno di protesta contro le misure anti Covid sugli aere… - Italia_Notizie : Indossa un perizoma al posto della mascherina: cacciato dall’aereo. Alcuni passeggeri scendono con lui in segno di… - FQMagazineit : Indossa un perizoma al posto della mascherina: cacciato dall’aereo. Alcuni passeggeri scendono con lui in segno di… -