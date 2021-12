In pensione a 62 anni fino al 2023 con quota 82 (Di sabato 18 dicembre 2021) quota 100 non ci sarà più nel 2022, ma non sparisce del tutto la pensione a 62 anni. Infatti per molti lavoratori restano fino al 2023 i benefici del contratto di espansione e tra questi l'uscita a 62 anni. pensione a 62 anni con scivolo lavoratori dipendenti Non saranno pochi i lavoratori che potranno andare in pensione a 62 anni sia nel 2022 che nel 2023. E potranno farlo con soli 20 anni di anzianità contributiva. 20 anni di contributi versati come per la pensione di vecchiaia ordinaria. Non è una misura tipicamente pensionistica però, perché occorre che sia una azienda a decidere di attivare il contratto di espansione e che siano i lavoratori, ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 18 dicembre 2021)100 non ci sarà più nel 2022, ma non sparisce del tutto laa 62. Infatti per molti lavoratori restanoali benefici del contratto di espansione e tra questi l'uscita a 62a 62con scivolo lavoratori dipendenti Non saranno pochi i lavoratori che potranno andare ina 62sia nel 2022 che nel. E potranno farlo con soli 20di anzianità contributiva. 20di contributi versati come per ladi vecchiaia ordinaria. Non è una misura tipicamente pensionistica però, perché occorre che sia una azienda a decidere di attivare il contratto di espansione e che siano i lavoratori, ...

