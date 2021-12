Hong Kong, mandati di arresto contro 5 attivisti all'estero (Di sabato 18 dicembre 2021) Le autorità di Hong Kong hanno emesso mandati di arresto contro 5 attivisti pro - democrazia rifugiatisi all'estero colpevoli di aver esortato gli elettori a boicottare le elezioni di domani per il ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 18 dicembre 2021) Le autorità dihanno emessodipro - democrazia rifugiatisi all'colpevoli di aver esortato gli elettori a boicottare le elezioni di domani per il ...

Advertising

amnestyitalia : Jimmy Lai, Gwyneth Ho e Chow Hang-tung, tre attivisti per la democrazia di #HongKong, sono stati condannati per ave… - Agenpress : Hong Kong. Mandato di arresto contro 5 attivisti pro-democrazia rifugiatisi all'estero. Tra questi Nathan Law… - Tegoland : Ricapitolando: in occidente c'è forte astensione alle elezioni ma c'è Cmq democrazia, succede ad Hong Kong la democ… - CarloScalmana : RT @GeopoliticalCen: Hong Kong: si terranno domani le elezioni del LegCo, il consiglio legislativo (il parlamento locale) dell’ex colonia b… - MassimoMennitti : RT @SkyTG24: È quanto emerso dai risultati preliminari di uno studio dell'University of Hong Kong, che potrebbe spiegare perché la nuova va… -

Ultime Notizie dalla rete : Hong Kong Hong Kong, mandati di arresto contro 5 attivisti all'estero Le autorità di Hong Kong hanno emesso mandati di arresto contro 5 attivisti pro - democrazia rifugiatisi all'estero colpevoli di aver esortato gli elettori a boicottare le elezioni di domani per il rinnovo del ...

Arrestato Graziano Mesina, latitante dal luglio 2020. Era da solo in casa di una coppia che lo ospitava Era da solo in casa di una coppia che lo ospitava Cronaca 18 Dicembre 2021 Dura condanna Ue su chiusura forzata del quotidiano Apple Daily a Hong Kong 8 Luglio 2021 Save the Children. 5,7 mln di ...

Le elezioni di Hong Kong senza opposizione e nel silenzio Internazionale Coronavirus: realizzata a Roma la prima foto della variante Omicron Il nuovo ceppo è stato scoperto tra Sudafrica e Botswana, ma sembra essere presente già in altri Paesi africani limitrofi (Zimbabwe, Mozambico) e non solo. A Hong Kong si stanno monitorando alcuni con ...

Hong Kong, mandati di arresto contro 5 attivisti all'estero (ANSA) - PECHINO, 18 DIC - Le autorità di Hong Kong hanno emesso mandati di arresto contro 5 attivisti pro-democrazia rifugiatisi all'estero colpevoli di aver esortato gli elettori a boicottare le ele ...

Le autorità dihanno emesso mandati di arresto contro 5 attivisti pro - democrazia rifugiatisi all'estero colpevoli di aver esortato gli elettori a boicottare le elezioni di domani per il rinnovo del ...Era da solo in casa di una coppia che lo ospitava Cronaca 18 Dicembre 2021 Dura condanna Ue su chiusura forzata del quotidiano Apple Daily a8 Luglio 2021 Save the Children. 5,7 mln di ...Il nuovo ceppo è stato scoperto tra Sudafrica e Botswana, ma sembra essere presente già in altri Paesi africani limitrofi (Zimbabwe, Mozambico) e non solo. A Hong Kong si stanno monitorando alcuni con ...(ANSA) - PECHINO, 18 DIC - Le autorità di Hong Kong hanno emesso mandati di arresto contro 5 attivisti pro-democrazia rifugiatisi all'estero colpevoli di aver esortato gli elettori a boicottare le ele ...