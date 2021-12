Highlights e gol Virtus Verona-Padova 0-0, girone A Serie C 2021/2022 (VIDEO) (Di sabato 18 dicembre 2021) Match interessante anche se non troppo ricco di emozioni quello tra Virtus Verona e Padova che si chiude con un pareggio per 0-0. Nessun gol, nessuna azione molto pericolosa. Solo tanti, tanti cartellini gialli, protagonisti in questo match molto cattivo e fisico. Pareggio che sa’ di beffa per il Padova, che poteva provare a raggiungere il Sudtirol primo ma fermo a causa covid. E anzi, ora rischia di perdere il secondo posto ai danni di Renate e Feralpisalò. Torna a casa con un punto difficile comunque il Verona, in piena zona playoff. LA CRONACA LIVE DEL MATCH GLI Highlights SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 18 dicembre 2021) Match interessante anche se non troppo ricco di emozioni quello trache si chiude con un pareggio per 0-0. Nessun gol, nessuna azione molto pericolosa. Solo tanti, tanti cartellini gialli, protagonisti in questo match molto cattivo e fisico. Pareggio che sa’ di beffa per il, che poteva provare a raggiungere il Sudtirol primo ma fermo a causa covid. E anzi, ora rischia di perdere il secondo posto ai danni di Renate e Feralpisalò. Torna a casa con un punto difficile comunque il, in piena zona playoff. LA CRONACA LIVE DEL MATCH GLISportFace.

