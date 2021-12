GB: in 24 ore Omicron triplica i casi. L'Olanda torna in lockdown. In Austria si entra solo con terza dose (Di sabato 18 dicembre 2021) Stretta dell'Europa contro il dilagare dei contagi. Nel Regno Unito sono circa 80 mila i casi giornalieri. Anche la Francia annulla i fuochi di artificio agli Champs Elysees e concerti di ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 18 dicembre 2021) Stretta dell'Europa contro il dilagare dei contagi. Nel Regno Unito sono circa 80 mila igiornalieri. Anche la Francia annulla i fuochi di artificio agli Champs Elysees e concerti di ...

Advertising

repubblica : Gran Bretagna travolta da Omicron, quasi 25 mila casi della variante, 10 mila in piu' in 24 ore. Gli esperti: 'Serv… - fattoquotidiano : Regno Unito, triplicati i nuovi contagi legati a Omicron: sono oltre 10mila su 90.418 casi registrati in 24 ore e 1… - tg2rai : #Covid, continua la corsa del virus. 0ltre 28mila i nuovi casi e 123 i decessi. Aumentano i ricoveri in terapia int… - infoitinterno : Omicron, in Gran Bretagna contagi triplicati in 24 ore, 6 morti: «Lockdown dopo Natale» - tax_tweet : Nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 10.059 nuovi casi, valore triplicato rispetto ai casi Omicron segnalati ier… -