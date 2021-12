Covid | nel Regno Unito troppi contagi | nuove restrizioni e ipotesi lockdown dopo Natale

(Di sabato 18 dicembre 2021) Continua a peggiorare la situazione deinele si fa strada l’di un nuovo. Il numero dei nuovi casi è così alto che si teme per la tenuta del sistema sanitario. Per questo, tra lemesse in campo dagli dagli scienziati britannici c’è anche anche un periodo di, forse due settimane. La quarantena sarebbe l’unico strumento in grado di frenare l’impatto della variante Omicron sugli ospedali del. Solo venerdì i nuovi casi sono stati 93 mila. Non è escluso che il premier Boris Johnson respinga questa possibilità, in settimana la maggioranza di governo si è spaccata proprio a causa delle...

Advertising

sportface2016 : +++#PremierLeague nel caos: rinviata anche #LeicesterTottenham per decine di casi #Covid_19 . Club invocano sospensione di un mese+++ - Adnkronos : Due dosi non sembrano produrre l'effetto sperato nel trial. #Pfizer #vaccinoCovid - repubblica : Alla Scala troppi contagi Covid nel balletto, salta la Prima de La Bayadère - EleEsse77 : RT @ADYFRAIASANJUST: MINE VAGANTI. Nel mio palazzo tutti con terza dose si stanno ammalando di covid a casa con febbre a 39. Giravano tutti… - GiacomoNesci : RT @cicciogia: Nell'estate del 2018, ben lontano nel tempo dall'epoca Covid, scrivevo nel blog questo articolo, che oserei definire 'profet… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nel

Sky Tg24

...riapertura degli alberghi che avevano chiuso e ad uno shopping di certo non ai livelli prema ... Su tutto ciò pesano le chiusure2020 delle aziende, circa 20 mila imprese dei settori ...... la decisione dovrebbe arrivarecorso di una conferenza stampa convocata per il tardo ... potrà entrare In Austria senza restrizioni solo chi ha già ricevuto la terza dose del vaccino anti. ...che coordina 70 laboratori in tutto il Paese in cui vengono sequenziati i tamponi dei positivi al Covid per tracciare i casi collegati alla nuova variante, inizialmente indicata come sudafricana, ...di cui 1.193 occupati da contagiati Covid, ossia il 14%). La ragione della decisione sta nel rischio di andare in zona gialla dal 27 dicembre, ma soprattutto nello scenario che si staglia di fronte.