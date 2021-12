Cisl in piazza: 'si può migliorare' (Di sabato 18 dicembre 2021) Il sindacato manifesta dopo lo sciopero proclamato due giorni fa da Cgil e Uil: 'al Paese serve coesione', l'appello della Cisl che chiede di rafforzare il dialogo con l'obiettivo di migliorare la ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 18 dicembre 2021) Il sindacato manifesta dopo lo sciopero proclamato due giorni fa da Cgil e Uil: 'al Paese serve coesione', l'appello dellache chiede di rafforzare il dialogo con l'obiettivo dila ...

