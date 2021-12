Cisl in piazza e lunedì al tavolo sulle pensioni. Sbarra: 'Serve coesione e non conflitto' (Di sabato 18 dicembre 2021) L'appello del segretario generale del sindacato di via Po alla manifestazione a Roma con cui ha risposto allo sciopero di giovedì scorso di Cgil e Uil. Il 20 dicembre l'incontro con Draghi per ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 18 dicembre 2021) L'appello del segretario generale del sindacato di via Po alla manifestazione a Roma con cui ha risposto allo sciopero di giovedì scorso di Cgil e Uil. Il 20 dicembre l'incontro con Draghi per ...

