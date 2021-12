Caso ammutinamento, novità riguardo la questione Hysaj (Di sabato 18 dicembre 2021) Il Caso ammutinamento del novembre del 2019 continua a far parlare. Diversi giocatori che adesso hanno lasciato il club sono alle prese con le questioni burocratiche riguardanti le multe da pagare alla società. Ma c’è una novità riguardo la questione Hysaj. Elseid Hysaj Napoli Come riporta l’edizione odierna de Il Mattino, si riapre il Caso riguardante il giocatore albanese. La Corte d’Appello del Tribunale di Napoli ha accolto la richiesta di sospensione del lodo del calciatore fatta dai difensori di Hysaj. L’ex terzino azzurro era stato condannato a pagare 40 mila euro alla società, ma adesso ci sarà una nuova udienza fissata per marzo. Il lodo di Nikola Maksimovic, invece, è atteso a breve, mentre gli avvocati di Allan ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 18 dicembre 2021) Ildel novembre del 2019 continua a far parlare. Diversi giocatori che adesso hanno lasciato il club sono alle prese con le questioni burocratiche riguardanti le multe da pagare alla società. Ma c’è unala. ElseidNapoli Come riporta l’edizione odierna de Il Mattino, si riapre ilriguardante il giocatore albanese. La Corte d’Appello del Tribunale di Napoli ha accolto la richiesta di sospensione del lodo del calciatore fatta dai difensori di. L’ex terzino azzurro era stato condannato a pagare 40 mila euro alla società, ma adesso ci sarà una nuova udienza fissata per marzo. Il lodo di Nikola Maksimovic, invece, è atteso a breve, mentre gli avvocati di Allan ...

