Basket: Shavon Shields, tempi di recupero lunghi per l’infortunio dell’ala Olimpia Milano (Di sabato 18 dicembre 2021) Si prospettano tempi lunghi per il recupero di Shavon Shields. L’ala dell’Olimpia Milano ha subito un serio infortunio durante il match di Eurolega tra la sua squadra e il Real Madrid, e in particolare a seguito di un contatto con Rudy Fernandez dei blancos. Questo il comunicato della società: “La Pallacanestro Olimpia Milano comunica che nel quarto periodo della gara con il Real Madrid Shavon Shields ha riportato una frattura del radio destro con coinvolgimento capsulolegamentoso. Saranno necessarie ulteriori valutazioni specialistiche per determinare prognosi e strategia terapeutica. I tempi di ripresa dell’attività si prospettano comunque lunghi“. Molto in breve, ... Leggi su oasport (Di sabato 18 dicembre 2021) Si prospettanoper ildi. L’ala dell’ha subito un serio infortunio durante il match di Eurolega tra la sua squadra e il Real Madrid, e in particolare a seguito di un contatto con Rudy Fernandez dei blancos. Questo il comunicato della società: “La Pallacanestrocomunica che nel quarto periodo della gara con il Real Madridha riportato una frattura del radio destro con coinvolgimento capsulolegamentoso. Saranno necessarie ulteriori valutazioni specialistiche per determinare prognosi e strategia terapeutica. Idi ripresa dell’attività si prospettano comunque“. Molto in breve, ...

Advertising

OA_Sport : Basket: Shavon Shields costretto a uno stop lungo dopo l'infortunio contro il Real Madrid - DaRonz82 : “Tempi lunghi” di recupero per Shavon Shields. Il giocatore dell’Olimpia ha riportato una “frattura del radio destr… - sportal_it : Olimpia Milano ancora in ansia per Shavon Shields -