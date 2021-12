Ballando con le Stelle, Arisa fuori controllo: "Sono in crisi" (Di sabato 18 dicembre 2021) Stasera, sabato 18 dicembre 2021, si svolgerà su Rai Uno la finale di "Ballando con le Stelle", e tra i concorrenti in gara ci saranno anche Arisa e il ballerino campano Vito Coppola. La cantante lucana ha dato oggi il consueto buongiorno ai suoi fan sui social, ammettendo di non essere per niente tranquilla: "Sono davvero in crisi". "Ballando con le Stelle" questa sera come sempre terrà incollato il pubblico alla tv, poiché terrà compagnia ai telespettatori con l'ultimo incontro di questa 16esima edizione. Arisa è una delle protagoniste che dovrà fare di tutto per vincere il talent in poche ore. La cantante ha svelato il suo stato d'animo attraverso i video condivisi tra le storie sul suo profilo Instagram dicendo queste parole esatte: "Ragazzi, come ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di sabato 18 dicembre 2021) Stasera, sabato 18 dicembre 2021, si svolgerà su Rai Uno la finale di "con le", e tra i concorrenti in gara ci saranno anchee il ballerino campano Vito Coppola. La cantante lucana ha dato oggi il consueto buongiorno ai suoi fan sui social, ammettendo di non essere per niente tranquilla: "davvero in". "con le" questa sera come sempre terrà incollato il pubblico alla tv, poiché terrà compagnia ai telespettatori con l'ultimo incontro di questa 16esima edizione.è una delle protagoniste che dovrà fare di tutto per vincere il talent in poche ore. La cantante ha svelato il suo stato d'animo attraverso i video condivisi tra le storie sul suo profilo Instagram dicendo queste parole esatte: "Ragazzi, come ...

Ballando_Rai : ?? Per sostenere @arisa_official e @vito_coppola vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @SabrinaSalerno e @samuel_peron vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @biancagascoigne e @SimoneDeep vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Chiara_Tf : RT @RaiUno: ?? 6 coppie in gara pronte a conquistare il titolo di campioni! ?????? Avete già fatto il vostro pronostico? Vi aspettiamo STASERA… - Rosalbw1 : RT @aasya1603: ciao familyy?????????? ormai condividiamo tutti come una vera family e mi sento di potervi chiedere un favore perché so che aiu… -