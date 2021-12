Vaccini | la raccomandazione degli Usa | ' Privilegiare Pfizer e Moderna | sono i più sicuri'

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Svolta negli Usa: i Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) hanno accolto le raccomandazioni unanime di un gruppo di esperti dell'agenzia sanitaria americana dii e rispetto al ...

In un voto unanime, i consiglieri hanno deciso che iPfizer e Moderna sono ' preferiti ' . Ma hanno detto che il vaccino realizzato dalla divisione Janssen di J&J dovrebbe essere ancora ......Intanto solo ieri l'Agenzia europea del farmaco - che aveva autorizzato l'uso di entrambi i...' ha comunicato l'ente regolatorio Ue nella nota in cui spiega i contenuti della. ...BERNA - «Negli ultimi giorni numerosi trentenni, quarantenni e cinquantenni non vaccinati, ma anche pazienti disposti a fare il richiamo, hanno cancellato il loro appuntamento per la vaccinazione perc ...Svolta negli Usa: i Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) hanno accolto le raccomandazioni unanime di un gruppo di esperti dell'agenzia sanitaria americana di privilegiare ...